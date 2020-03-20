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6 saat önce
MSB: Hudut birliklerimizde Koronavirüsten korunmak maksadıyla; yasa dışı geçişlerde yakalanan şahıslarla temasta uygulanacak hareket tarzları belirlendi, personelimiz koruyucu elbise, eldiven ve maske ile teçhiz edildi.
MSB: Hudut birliklerimizde Koronavirüsten korunmak maksadıyla; yasa dışı geçişlerde yakalanan şahıslarla temasta uygulanacak hareket tarzları belirlendi, personelimiz koruyucu elbise, eldiven ve maske ile teçhiz edildi.
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 11:55 Kaynak: DHA
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