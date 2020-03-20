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6 saat önce
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: Market, manav ve pazar yerlerinde ambalajsız şekilde satılan yaş sebze ve meyveler tüketicilerce seçilmeden, satıcılarca gerekli hijyen koşullarına dikkat edilerek satışa sunulacak.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: Market, manav ve pazar yerlerinde ambalajsız şekilde satılan yaş sebze ve meyveler tüketicilerce seçilmeden, satıcılarca gerekli hijyen koşullarına dikkat edilerek satışa sunulacak. Pazar yerleri ile toptancı hallerinde dezenfeksiyon çalışmaları ihmal edilmeyecek, pazar yerlerinde tezgah aralıkları mümkün olduğunca geniş tutulacak.
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 01:39 Kaynak: DHA
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