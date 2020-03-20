FLAŞ
6 saat önce
Sağlık Bakanı Koca: Son 24 saatte 3656 ŞÜPHELİYE TEST yapıldı.
Sağlık Bakanı Koca: Son 24 saatte 3656 ŞÜPHELİYE TEST yapıldı. 311'i POZİTİF ÇIKTI. Hasta sayımız 670'e ulaştı. Yaşlı ve direnci zayıf 5 HASTAMIZI KAYBETTİK. Bugüne dek toplam 9 can kaybımız var. Tamamı yaşlılarımızdan. Yaşlılarımızı koruyalım. MÜCADELEMİZDE BİR AN BİLE ESNEKLİK GÖSTERMEYELİM.
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 11:16 Kaynak: DHA
Son Dakika Erdoğan'ın sözleriyle duygulanan Fahrettin Koca, gözyaşlarına hakim olamadı KKTC'de Kovid-19 tedavisi gören 3 hasta sağlığına kavuştu Çin'den Türkiye'ye 2 milyon korona test kiti! İlk parti geldi Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs en çok yaşlıları ve kronik hastalığı bulunanları etkiliyor