Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıymetli kardeşlerim bildiğiniz gibi ülkemiz tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs ile amansız bir mücadele veriyor. Virüsün ülkemizde vatandaşlarımız arasında bulaşıcı etkisinin en az seviyede bulunması için gece gündüz çalışıyoruz.