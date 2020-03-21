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6 saat önce
İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğini, "Asker Uğurlaması" konusunda uyardı.
İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğini, "Asker Uğurlaması" konusunda uyardı.
Bakanlık, Valiliklere gönderdiği yazıyla vatandaşların toplu olarak katıldığı asker uğurlama törenlerinin Koronavirüs salgın riskini artıracağı için, bu faaliyetlerin, geçici süreyle gerçekleşmesine izin verilmemesi için İl/ilçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarından gerekli kararların alınarak, vatandaşlara duyurulmasını istedi.
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 11:00 Kaynak: DHA
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