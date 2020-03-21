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KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Taşlıca-Boltaşlı sahil köyleri açıklarında, 175 Suriye uyruklu mülteciyi taşıyan tekne yan yattı.
KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Taşlıca-Boltaşlı sahil köyleri açıklarında, 175 Suriye uyruklu mülteciyi taşıyan tekne yan yattı. Bunun üzerine bölgede bulunan polis, mültecileri sahile tahliye edildi.
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 11:54 Kaynak: DHA
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