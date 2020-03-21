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6 saat önce
Bahçeli: Virüs eninde sonunda yenilecek, eskisinden daha güçlü bir şekilde milli birlik ve beraberliğimiz perçinlenecektir.
Bahçeli: Virüs eninde sonunda yenilecek, eskisinden daha güçlü bir şekilde milli birlik ve beraberliğimiz perçinlenecektir.
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 01:41 Kaynak: DHA
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