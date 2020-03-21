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6 saat önce
İçişleri Bakanlığı: Genelge ile Koronavirüs tedbirleri kapsamında; berber, kuaför, güzellik merkezlerinin faaliyetleri bugün saat 18.00 itibariyle geçici süreliğine durdurulacak.
İçişleri Bakanlığı: Genelge ile Koronavirüs tedbirleri kapsamında; berber, kuaför, güzellik merkezlerinin faaliyetleri bugün saat 18.00 itibariyle geçici süreliğine durdurulacak.
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 02:45 Kaynak: DHA
Son Dakika Son Dakika: 65 yaşın üstündekilere sokağa çıkma yasağı getirildi Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 825'e yükseldi Yasağa rağmen meşaleli asker uğurlaması yapıldı 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağından sonra Melih Gökçek, Kılıçdaroğlu'na takıldı