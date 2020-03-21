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6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimizin ve İslam aleminin mübarek Miraç gecesini tebrik ediyorum.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimizin ve İslam aleminin mübarek Miraç gecesini tebrik ediyorum. Miraç gecesi vesilesiyle yaşadığımız bu zorlu sürecin bir an evvel son bulmasını, tüm insanlığın sağlık ve huzura kavuşmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum."


Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 08:11 Kaynak: DHA

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