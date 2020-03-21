Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimizin ve İslam aleminin mübarek Miraç gecesini tebrik ediyorum. Miraç gecesi vesilesiyle yaşadığımız bu zorlu sürecin bir an evvel son bulmasını, tüm insanlığın sağlık ve huzura kavuşmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum."