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29 dakika önce

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle, ikametlerinden ayrılmalarına kısıtlama/yasaklama getirilen vatandaşlar 112, 155, 156 numaraları üzerinden ihtiyaçlarını bildirebilecek.

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İçişleri Bakanlığı genelgesiyle, ikametlerinden ayrılmalarına kısıtlama/yasaklama getirilen vatandaşlar 112, 155, 156 numaraları üzerinden ihtiyaçlarını bildirebilecek.


İçişleri Bakanlığı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 08:46 Kaynak: DHA

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