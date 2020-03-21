FLAŞ
29 dakika önce
İçişleri Bakanlığı genelgesiyle, ikametlerinden ayrılmalarına kısıtlama/yasaklama getirilen vatandaşlar 112, 155, 156 numaraları üzerinden ihtiyaçlarını bildirebilecek.
İçişleri Bakanlığı genelgesiyle, ikametlerinden ayrılmalarına kısıtlama/yasaklama getirilen vatandaşlar 112, 155, 156 numaraları üzerinden ihtiyaçlarını bildirebilecek.
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 08:46 Kaynak: DHA
Son Dakika Son Dakika: 65 yaşın üstündekilere sokağa çıkma yasağı getirildi Yasağa rağmen meşaleli asker uğurlaması yapıldı 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağından sonra Melih Gökçek, Kılıçdaroğlu'na takıldı Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 825'e yükseldi