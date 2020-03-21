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6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefon görüşmesi yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefon görüşmesi yaptı. İkili ilişkiler ve bölgesel meselelerin ele alındığı görüşmede Erdoğan, Türkiye'nin Filistin'e desteğinin koronavirüsle mücadelede de devam edeceğini bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 10:11 Kaynak: DHA
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