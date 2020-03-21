Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefon görüşmesi yaptı. İkili ilişkiler ve bölgesel meselelerin ele alındığı görüşmede Erdoğan, Türkiye'nin Filistin'e desteğinin koronavirüsle mücadelede de devam edeceğini bildirdi.