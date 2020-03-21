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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Son 24 saatte 2.953 ŞÜPHELİYE TEST yapıldı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Son 24 saatte 2.953 ŞÜPHELİYE TEST yapıldı. 277'si POZİTİF ÇIKTI. Hasta sayımız 947'ye ulaştı. Yaşlı hastalarımızdan 12'sini KAYBETTİK. Bugüne dek toplam 21 can kaybımız var. Yaşlılarımızı uyaralım. Sokağa çıkma sınırlandırmasına uysunlar. Ölüm riski, yaş yükseldikçe çok artıyor."
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 11:02 Kaynak: DHA
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