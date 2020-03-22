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6 saat önce
Sağlık Bakan Koca: Yeni hayatlar kaybediyoruz.
Sağlık Bakan Koca: Yeni hayatlar kaybediyoruz. Vaka sayıları artıyor. Fakat mümkün olduğunca çok sayıda test yaptığımız unutulmamalı. Tedavi altına alınmış her hastayla, salgının önünü kesmiş oluyoruz. BUGÜN 9 YENİ VEFAT, 289 YENİ TANI VAR. Evimizde kalalım. Risk almayalım. Hayat eve sığar.
Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 10:07 Kaynak: DHA
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