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MSB: Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi.
MSB: Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK/ YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 10:15 Kaynak: DHA
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