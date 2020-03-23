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6 saat önce

Sağlık Bakanı Koca: Çalışan sağlık personelinin ek ödemelerini 3 aylık zaman diliminde tavan yüzde yüz oranında olacağını belirtmek istiyorum.

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Sağlık Bakanı Koca: Çalışan sağlık personelinin ek ödemelerini 3 aylık zaman diliminde tavan yüzde yüz oranında olacağını belirtmek istiyorum.


fahrettin koca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 07:32 Kaynak: DHA

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