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6 saat önce
Bakan Koca (Maske vb tıbbi malzeme): Şu ana kadar 20 firma ile anlaşma yapıldı.
Bakan Koca (Maske vb tıbbi malzeme): Şu ana kadar 20 firma ile anlaşma yapıldı. Anlaşma yapmayanların el koyma dahil bir takım farklı tedbirlerin devrede olacağını söylemek istiyorum.
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 07:35 Kaynak: DHA
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