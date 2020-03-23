Bakan Koca: Yerli solunum cihazı seri üretimine başlıyoruz. Aşı geliştirme çalışmalarında kurum ve kuruluşlara akanlık olarak destek veriyoruz. 6 üniversite ve bir merkeze çağrı yapıldı. Bu üniversite ve merkezlerin ihtiyaçlarına göre kısıtlamaya gitmeden hespnini önünü açacak şekilde destek sağlayacağız.