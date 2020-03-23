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6 saat önce
Bakan Koca: Yerli solunum cihazı seri üretimine başlıyoruz.
Bakan Koca: Yerli solunum cihazı seri üretimine başlıyoruz. Aşı geliştirme çalışmalarında kurum ve kuruluşlara akanlık olarak destek veriyoruz. 6 üniversite ve bir merkeze çağrı yapıldı. Bu üniversite ve merkezlerin ihtiyaçlarına göre kısıtlamaya gitmeden hespnini önünü açacak şekilde destek sağlayacağız.
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 07:36 Kaynak: DHA
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