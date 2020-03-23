Bakan Koca: Şu süreçte iyileşen vakalarımız var. Önümüzdeki günlerde iyileşen vakalarımızı gün gün açıklayacağız. İyileşen vakalarımızın fazla olduğunu söylemek istiyorum. Çin'de etkili olan ilaçtan yeterli miktarda getirmiş olduk. Bundan sonraki süreçte de bu ihtiyacımızı karşılamak için gayret içinde olacaklar. Çin'den bu sabah gelen ilacın yoğun bakım şartlarında tedavisi devam eden hastalarımıza bugun itibariyle başlandı. Ne kadar etkili olup olmadığını önümüzdeki günlerde görmüş olacağız.