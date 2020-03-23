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6 saat önce
Bakan Albayrak: Sağlık Bakanlığımızın talebini hızla karşıladık.
Bakan Albayrak: Sağlık Bakanlığımızın talebini hızla karşıladık.Performans ödemelerini tüm sağlık çalışanları için 3 ay üst tavandan yapacağız. Bunun için 4,5 milyar TL ek kaynak sağlıyoruz. 32 bin yeni personel alımını da onayladık. Sağlık çalışanlarımıza müteşekkiriz, onlar için ne yapsak az.
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 08:32 Kaynak: DHA
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