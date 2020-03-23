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6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed es-Sani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed es-Sani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Görüşmede, koronavirüsle mücadelede işbirliği, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.


Recep Tayyip Erdoğan, Katar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 09:14 Kaynak: DHA

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