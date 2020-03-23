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Bakan Koca: SON 24 SAATTE 3.672 test sonuçlandı.
Bakan Koca: SON 24 SAATTE 3.672 test sonuçlandı. 293 yeni tanı kondu. Çabalarımıza rağmen, hastalığa yenik düşen 7 insanımız daha oldu. GENÇLERE UYARIMIZ VAR: Salgının dışında değilsiniz. Hayatınızı yavaşlatın. Risk ortamına girmeyin. Riski evinize taşımayın. Evde kalın. Hayat eve sığar.
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 11:27 Kaynak: DHA
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