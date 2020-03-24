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6 saat önce

Bakan Koca: ŞİMDİKİ GENÇLER.

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Bakan Koca: ŞİMDİKİ GENÇLER… Söze böyle başlayanların eline bugünlerde koz veriyorsunuz. Koronavirüs konusunda fazlasıyla dikkatli olmanızı bekliyorum. Hayat demek, hareket demek. Eyvallah. Fakat bir süreliğine başka bir moda geçiyoruz. Özgürlük evimizde. HAYAT EVE SIĞAR.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 12:02 Kaynak: DHA

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