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29 dakika önce

İçişleri Bakanı Soylu: 65 yaş ve üstü risk grubunda olan büyüklerimiz evde kalarak sadece koronavirüsten değil, elinde telefonla dolaşıp onları kaydeden etkileşim hastalarından da korunacaklardır.

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İçişleri Bakanı Soylu: 65 yaş ve üstü risk grubunda olan büyüklerimiz evde kalarak sadece koronavirüsten değil, elinde telefonla dolaşıp onları kaydeden etkileşim hastalarından da korunacaklardır.


Süleyman Soylu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 12:37 Kaynak: DHA

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