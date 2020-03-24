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İçişleri Bakanı Soylu: 65 yaş ve üstü risk grubunda olan büyüklerimiz evde kalarak sadece koronavirüsten değil, elinde telefonla dolaşıp onları kaydeden etkileşim hastalarından da korunacaklardır.
İçişleri Bakanı Soylu: 65 yaş ve üstü risk grubunda olan büyüklerimiz evde kalarak sadece koronavirüsten değil, elinde telefonla dolaşıp onları kaydeden etkileşim hastalarından da korunacaklardır.
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 12:37 Kaynak: DHA
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