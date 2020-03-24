FLAŞ
6 saat önce
İçişleri Bakanlığı: Bitlis kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, eylem hazırlığındaki 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.
İçişleri Bakanlığı: Bitlis kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, eylem hazırlığındaki 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 09:35 Kaynak: DHA
Son Dakika Eş değiştirme teklifini kabul etmeyen eskortlara sinirlenen 2 şüpheli, otel görevlisini darp etti 65 yaş üstü 3 kişi, polise yakalanmamak için otomobilin arkasına saklandı İstanbul'da kaçak maske üreten 5 kişi gözaltına alındı Son Dakika: İstanbul'da piyasa değeri 3 milyon TL olan 1 milyon sahte maske ele geçirildi