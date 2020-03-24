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Eş değiştirme teklifini kabul etmeyen eskortlara sinirlenen 2 şüpheli, otel görevlisini darp etti

65 yaş üstü 3 kişi, polise yakalanmamak için otomobilin arkasına saklandı

Son Dakika: İstanbul'da piyasa değeri 3 milyon TL olan 1 milyon sahte maske ele geçirildi