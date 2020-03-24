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6 saat önce

İçişleri Bakanlığı: Bitlis kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, eylem hazırlığındaki 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.

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İçişleri Bakanlığı: Bitlis kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, eylem hazırlığındaki 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.


İçişleri Bakanlığı, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 09:35 Kaynak: DHA

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