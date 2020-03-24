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6 saat önce
Ankara'da sokağa çıkma yasağının ihlal eden 65 yaş üstündeki vatandaşa ceza yazacağını söyleyip videosunu çekerek sosyal medyada paylaşan M.T.E., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Ankara'da sokağa çıkma yasağının ihlal eden 65 yaş üstündeki vatandaşa ceza yazacağını söyleyip videosunu çekerek sosyal medyada paylaşan M.T.E., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 12:39 Kaynak: DHA
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