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6 saat önce

Ankara'da sokağa çıkma yasağının ihlal eden 65 yaş üstündeki vatandaşa ceza yazacağını söyleyip videosunu çekerek sosyal medyada paylaşan M.T.E., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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Ankara'da sokağa çıkma yasağının ihlal eden 65 yaş üstündeki vatandaşa ceza yazacağını söyleyip videosunu çekerek sosyal medyada paylaşan M.T.E., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.


Ankara, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 12:39 Kaynak: DHA

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