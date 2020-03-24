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6 saat önce
Japonya Başbakanlığı Global İletişim Direktörü Tomoaki Ishigaki, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın ertelendiğini ve Olimpiyat'ın, 2021 yazında düzenleneceğini açıkladı.
Japonya Başbakanlığı Global İletişim Direktörü Tomoaki Ishigaki, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın ertelendiğini ve Olimpiyat'ın, 2021 yazında düzenleneceğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 03:53 Kaynak: DHA
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