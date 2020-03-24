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6 saat önce

Japonya Başbakanlığı Global İletişim Direktörü Tomoaki Ishigaki, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın ertelendiğini ve Olimpiyat'ın, 2021 yazında düzenleneceğini açıkladı.

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Japonya Başbakanlığı Global İletişim Direktörü Tomoaki Ishigaki, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın ertelendiğini ve Olimpiyat'ın, 2021 yazında düzenleneceğini açıkladı.


Japonya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 03:53 Kaynak: DHA

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