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6 saat önce

Bakan Albayrak: Koronavirüs ile mücadelemizde kahramanlarımız, sağlık çalışanlarımızın talepleri önceliğimiz olacak.

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Bakan Albayrak: Koronavirüs ile mücadelemizde kahramanlarımız, sağlık çalışanlarımızın talepleri önceliğimiz olacak. Üniversite hastanelerimizdeki çalışanlarımıza da performans ödemelerini 3 ay tavandan yapacağız. Bu kapsamda 1,2 milyar TL'lik bir ek destek sağlayacağız.


Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 05:17 Kaynak: DHA

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