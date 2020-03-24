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Bakan Gül: (Ankara'da yaşlı bir kişiyi videoya alıp korkutan M.T.E. ile ilgili) Adalet sistemimiz, evde kalmanın yalnız İhsan Amca'ya mahsus olmadığını anlaması için şüphelinin 15 gün konutundan çıkmamasına ve salgın riskinden sonra da büyüklerimizin kıymetini anlaması için huzurevi...
Bakan Gül: ( Ankara'da yaşlı bir kişiyi videoya alıp korkutan M.T.E. ile ilgili) Adalet sistemimiz, evde kalmanın yalnız İhsan Amca'ya mahsus olmadığını anlaması için şüphelinin 15 gün konutundan çıkmamasına ve salgın riskinden sonra da büyüklerimizin kıymetini anlaması için huzurevi ziyareti yapmasına karar verdi.
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 06:21 Kaynak: DHA
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