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Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan koronavirüs ile ilgili asgari ücret açıklaması: "TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen düzenlemeyle, 7 milyar liraya yakın asgari ücret desteği vereceğiz.
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan koronavirüs ile ilgili asgari ücret açıklaması: "TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen düzenlemeyle, 7 milyar liraya yakın asgari ücret desteği vereceğiz."
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 10:06 Kaynak: DHA
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