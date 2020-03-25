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Aile, Çalşma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "Koronavirüs tedbirleri kapsamında TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen düzenleme çerçevesinde, Kısa Çalışma Ödeneği şartlarını kolaylaştırarak, 600 günü 450'e, 120 günü de 60 güne indirdik.
Aile, Çalşma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "Koronavirüs tedbirleri kapsamında TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen düzenleme çerçevesinde, Kısa Çalışma Ödeneği şartlarını kolaylaştırarak, 600 günü 450'e, 120 günü de 60 güne indirdik. Çalışanımızı, işverenimizi ve istihdamı koruyacağız."
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 12:16 Kaynak: DHA
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