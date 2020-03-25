Bakan Selçuk: "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında emeklilerimize verdiği müjde kanunlaştı. Artık en düşük emekli aylığı 1500 lira. Emeklilerimize ve milletimize hayırlı olsun. Biz birlikte Türkiye'yiz."