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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "TBMM'de kabul edilen kanun gereğince yargılamalara ilişkin bütün süreler 30 Nisan'a kadar durduruldu.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "TBMM'de kabul edilen kanun gereğince yargılamalara ilişkin bütün süreler 30 Nisan'a kadar durduruldu. Ülke genelinde duruşmaların ertelenmesi gibi diğer tedbirler konusunda da HSK'ya yetki verildi. Vatandaşlarımız hiçbir hak kaybı yaşamayacak; evde kalalım, riski azaltalım."
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 12:43 Kaynak: DHA
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