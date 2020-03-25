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6 saat önce

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre; koronavirüs salgınından zarar gören esnaf ve sanatkarların Halk Bankası'ndan 31 Mart 2020 ve öncesinde kullandıkları düşük faizli kredilerinden doğan borçlarından 1 Nisan-30 Haziran 2020 tarihleri arasında vadesi dolacak olan kredi...

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Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre; koronavirüs salgınından zarar gören esnaf ve sanatkarların Halk Bankası'ndan 31 Mart 2020 ve öncesinde kullandıkları düşük faizli kredilerinden doğan borçlarından 1 Nisan-30 Haziran 2020 tarihleri arasında vadesi dolacak olan kredi borçları, üç ay faizsiz olarak ertelenecek.


Cumhurbaşkanı, 1 Nisan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 01:50 Kaynak: DHA

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Son Dakika

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