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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Almanya'nın Köln kentinde koronavirüse (Covid-19) yakalanan ve tedavi sonrası tamamen iyileşen Ahmet Arpacı'yı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Almanya'nın Köln kentinde koronavirüse (Covid-19) yakalanan ve tedavi sonrası tamamen iyileşen Ahmet Arpacı'yı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Arpacı, hastalık ve iyileşme süreci sırasında yaşadıklarını videoyaya çekerek DHA'yla paylaşmıştı.
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 05:54 Kaynak: DHA
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