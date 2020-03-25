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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Bilim kurulunun önerisiyle önümüzdeki evde eğitim sürecini 30 Nisan tarihine kadar uzatıldı.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Bilim kurulunun önerisiyle önümüzdeki evde eğitim sürecini 30 Nisan tarihine kadar uzatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 07:30 Kaynak: DHA
Son Dakika Adli konulara ilişkin süreler 30 Nisan 2020'ye kadar durduruldu Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca ve Milli Eğitim Bakanı Selçuk saat 19.15'te ortak açıklama yapacak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, müjdeli haberi verdi: Taburcu olan 2, iyileşen 26 hastamız var Son Dakika: Okullara verilen ara 30 Nisan'a kadar uzatıldı