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Sağlık Bakanı Koca: Özellikle kontrollü yaşam daha nasıl olabilir minimal temas nasıl sağlanabilir anlamında bir çalışma yapılıyor olacak.
Sağlık Bakanı Koca: Özellikle kontrollü yaşam daha nasıl olabilir minimal temas nasıl sağlanabilir anlamında bir çalışma yapılıyor olacak. Ulaşım uçak minibüs ve benzeri alanda bir takım bilim kurulu önerileri olabilir.
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 07:35 Kaynak: DHA
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