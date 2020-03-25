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7 saat önce
Sağlık Bakanı Koca: 83 milyonun test yaptırması gerekmiyor.
Sağlık Bakanı Koca: 83 milyonun test yaptırması gerekmiyor. Dünyada böyle bir uygulama yok. Dün İstanbul'da bir hastanemizde kuyruklar oluştu test yaptırmak isteyenler tarafından. Bu doğru değil. Testi hekim uygun görürse yaptırabilir olmalıyız.
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 07:45 Kaynak: DHA
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