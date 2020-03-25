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7 saat önce
Bakan Koca: İzin verdiğimiz merkezlerde üniversiteler dahil ollmak üzere kiti bizden olmak üzere asla vatandaşımızdan ücret almamak üzere bir gayret ve çaba içindeyiz.
Bakan Koca: İzin verdiğimiz merkezlerde üniversiteler dahil ollmak üzere kiti bizden olmak üzere asla vatandaşımızdan ücret almamak üzere bir gayret ve çaba içindeyiz.
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 07:48 Kaynak: DHA
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