FLAŞ
6 saat önce
Bakan Koca: Bu süreçte yurt dışına ihracı daha cok ön planda tutan ve fiyatları yükselten daha önce 14 kuruşa maskeyi bakanlık olarak 3,3.5 liraya alamadığımız dönemleri gördük. Bu anlamda bir takım operasyonlar yapıldı depolarındaki mallarına el konuldu.
Bakan Koca: Bu süreçte yurt dışına ihracı daha cok ön planda tutan ve fiyatları yükselten daha önce 14 kuruşa maskeyi bakanlık olarak 3,3.5 liraya alamadığımız dönemleri gördük. Bu anlamda bir takım operasyonlar yapıldı depolarındaki mallarına el konuldu.
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 07:58 Kaynak: DHA
Son Dakika Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Açıklanan önlemlere uyulmazsa salgının süresi 1 yılı aşabilir Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Medipol Hastanesi ile ilgili iddialara yanıt verdi İsrail'de yeni tip koronavirüse yakalananların sayısı 2 bin 369'a yükseldi Milli Eğitim Bakanlığı, gazeteci Can Ataklı hakkında suç duyurusunda bulundu