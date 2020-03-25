Bakan Koca: Bu süreçte yurt dışına ihracı daha cok ön planda tutan ve fiyatları yükselten daha önce 14 kuruşa maskeyi bakanlık olarak 3,3.5 liraya alamadığımız dönemleri gördük. Bu anlamda bir takım operasyonlar yapıldı depolarındaki mallarına el konuldu.