FLAŞ
6 saat önce
Bakan Koca: N95 herkes kullanmamalı. Daha çok hastayla temasta olan numune alındığı dönemde kullanılması gerektiğini biliyoruz.
Bakan Koca: N95 herkes kullanmamalı. Daha çok hastayla temasta olan numune alındığı dönemde kullanılması gerektiğini biliyoruz. Siz hastaysanız temas ettiğiniz kişiyi koruyan bir maske de değil. Normal cerrahi maskenin çok önemli olduğunu kkullanmak zorunda olan hekim arkadaşlarımıza da N95'i temin etmek içinde bir çaba içinde olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Hem kamu, hem üniversite hem özel sektör malzeme eksik olmayacak.
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 08:02 Kaynak: DHA
Son Dakika Bakan Koca'ya açıkça soruldu: Koronavirüs tedavisinde başarılı olan ilaç piyasadan neden toplatıldı? Son Dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle yurt dışında yaşayan 32 Türk hayatını kaybetti Son dakika: Bakan Soylu'dan "Sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı?" sorusuna yanıt Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 59'a, vaka sayısı 2433'e yükseldi