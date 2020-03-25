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Bakan Koca: SON 24 SAATTE 5.035 test sonuçlandı.
Bakan Koca: SON 24 SAATTE 5.035 test sonuçlandı. 561 tanı kondu. 15 hastamız hayata veda etti. Bugüne dek kaybettiğimiz hasta sayısı 59. Toplam hasta sayımız 2.433. SAYILAR, KAYIP ACISINI, ENDİŞEYİ İFADE EDEMEZ. Sıfır riskle yaşamaya çalışalım. Bizi hayata tedbir bağlar.
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 11:43 Kaynak: DHA
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