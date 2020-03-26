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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: Mart ayında yapılan iki toplantıda, haksız fiyat artışı uyguladığı tespit edilen 198 firma hakkında 10 milyon 90 bin 60 TL idari para cezası uygulanmıştır.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: Mart ayında yapılan iki toplantıda, haksız fiyat artışı uyguladığı tespit edilen 198 firma hakkında 10 milyon 90 bin 60 TL idari para cezası uygulanmıştır.
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 11:04 Kaynak: DHA
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