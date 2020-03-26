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MSB: Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 5 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi.
MSB: Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 5 PKK/ YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Bölgede barış ve huzurun devamı için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek.
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 11:16 Kaynak: DHA
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