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CHP lideri Kılıçdaroğlu, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti ile AK Parti, MHP, HDP, Türkiye İşçi Partisi, BBP, Vatan Partisi, DSP, SOL Parti, EMEP, TKP, BTP, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi Genel Başkanları'na "Covid-19" Mektubu gönderdi.
CHP lideri Kılıçdaroğlu, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti ile AK Parti, MHP, HDP, Türkiye İşçi Partisi, BBP, Vatan Partisi, DSP, SOL Parti, EMEP, TKP, BTP, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi Genel Başkanları'na "Covid-19" Mektubu gönderdi.
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 11:43 Kaynak: DHA
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