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6 saat önce
Sağlık Bakanı Koca: Test sayımız dün 5.035'ti. BUGÜN 7.286 olarak gerçekleşti.
Sağlık Bakanı Koca: Test sayımız dün 5.035'ti. BUGÜN 7.286 olarak gerçekleşti. 1.196 yeni tanı kondu. Hastalar ve temas çevreleri izole edildi. 16 hastamızı kaybettik. Bu sonuçlarla can kaybımız 75'e, hasta sayımız 3.629'a ulaştı. Sizi ısrarla tedbirleri uygulamaya davet ediyorum.
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 10:39 Kaynak: DHA
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