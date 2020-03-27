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6 saat önce
MHP Lideri Devlet Bahçeli: Elbette aklın, bilimin ve duanın gücüyle virüs salgınına direniyor, engel olmaya, önünü kesmeye çabalıyoruz.
MHP Lideri Devlet Bahçeli: Elbette aklın, bilimin ve duanın gücüyle virüs salgınına direniyor, engel olmaya, önünü kesmeye çabalıyoruz. Kaldı ki mücadeleyi mutlaka kazanacağımıza inanıyoruz. Bu süreçte tavsiyelere uymak, telaşa kapılmamak, birbirimize güvenip inanmak yegane çare ve çözümdür.
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 06:10 Kaynak: DHA
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