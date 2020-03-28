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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yeni koranavirüse (Covid-19) karşı yaşlıların en fazla riski taşıyan grupta olduğunu belirterek, huzurevlerini yakından takip etmek üzere, ülke genelinde 'Takip İzleme Birimleri' oluşturduklarını açıkladı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yeni koranavirüse (Covid-19) karşı yaşlıların en fazla riski taşıyan grupta olduğunu belirterek, huzurevlerini yakından takip etmek üzere, ülke genelinde 'Takip İzleme Birimleri' oluşturduklarını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 11:34 Kaynak: DHA
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