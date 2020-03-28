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Cumhuriyet Başsavcılıklarınca, Türkiye genelinde; manipülatif paylaşım yapan 314 kişi, 65 yaş üstü vatandaşlara kötü davranışlarda bulunan 7 kişi, karantina tedbirine aykırı davranan 9 kişi, stokçuluk, karaborsa, kaçak maske satan 42 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
Cumhuriyet Başsavcılıklarınca, Türkiye genelinde; manipülatif paylaşım yapan 314 kişi, 65 yaş üstü vatandaşlara kötü davranışlarda bulunan 7 kişi, karantina tedbirine aykırı davranan 9 kişi, stokçuluk, karaborsa, kaçak maske satan 42 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 12:12 Kaynak: DHA
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